Korte politieberichten uit de grensstreek Duitsland (Update)

DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek.

Bunde

Zondagnacht controleerde de grenspolitie om half drie de passagiers van een internationale pendelbus. De bus was kort daarvoor de grens overgestoken en werd bij de grens, ter hoogte van de parkeerplaats Bunderneuland, aangehouden.

Een 43 jarige passagier bleek gesignaleerd te staan wegens het niet betalen van een boete van 375 euro. Deze was hem in 2014 opgelegd voor oplichting. Omdat de man de geldstraf niet meteen kon voldoen werd hij overgebracht naar een justitiële inrichting, waar hij de komende 25 dagen mag verblijven.

Update

Bunde

Door het meteen voldoen van een boete is een 38 jarige Duitse vrouw een gevangenisstraf van 40 dagen bespaard gebleven. De vrouw werd gistermiddag aangehouden toen zij om kwart over vijf met haar auto de grens was gepasseerd. Tijdens de controle kwam aan het licht dat zij nog een openstaande boete had van 600 euro. Deze kreeg zij in mei 2019 opgelegd wegens diefstal.

De vrouw betaalde de boete, alsmede de verhoging van 155,67 en wist op deze manier haar gevangenisstraf te ontlopen.

Weener

Gisteravond is tussen half zeven en acht uur uit een geparkeerde zwarte Mercedes B klasse een handtas gestolen. Van de auto, die geparkeerd stond aan de Alten Schulweg in Weener werd het raam aan de passagierszijde ingeslagen. In de tas zaten onder anderen persoonlijke documenten en geld.

Meppen

Zoals wij reeds berichtten werd in het weekend van 11 en 12 januari in Emsland geld van de kerstbomenactie gestolen. Daar werden, om de kas te spekken, door verenigingen kerstbomen opgehaald. Aan de kerstbomen werden door de personen die er afstand van doen, als donatie voor de vereniging, zakjes met geld geknoopt. Er werd aangifte gedaan door verenigingen uit onder anderen Geeste, Meppen en Papenburg.

De politie heeft de beschikking gekregen over beelden, gemaakt door een bewakingscamera. Naar aanleiding daarvan is men op zoek naar een man op een opvallende witte- of zilverkleurige damesfiets met een roze fietsbel er op. De man was gekleed in een olijfgroene parka, donkere handschoenen en grijze sportschoenen met een lichte zool. Aan de fiets was een rechthoekige zwarte stoffen fietstas met een witte streep en een wit handvat bevestigd. Getuigen worden verzocht de politie van Meppen te bellen.

Papenburg

Gisteravond is aan het Hauptkanal links in Papenburg een vrouwelijke taxichauffeur overvallen. De vrouw had om kwart over tien drie passagiers opgepikt. Zij hadden kort daarvoor per telefoon de taxi besteld.

Na een kort gesprek werd de vrouw van achteren in een wurggreep gepakt, waarop haar diensttelefoon en portemonnee werden gestolen. De daders gingen er vervolgens in de richting van de Dechant-Schütte-Straße vandoor.

De vrouw raakte lichtgewond. Ze is meteen naar het politiebureau gereden om aangifte te doen. De politie heeft korte tijd later in de Dechant-Schütte-Straße twee personen aangehouden die aan het signalement van de daders voldeden. Dader nummer drie is later in een woning van een van de verdachten aangehouden.

Haren

Vrijdagmorgen is rond half tien op de parkeerplaats bij de Combi aan de Emmelner Straße in Haren door een onbekend persoon een Nissan Micra aangereden. De auto raakte daarbij aan de passagierskant beschadigd. De schade wordt op 500 euro geschat. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Haren.

Haren

De politie zoekt getuigen van het beschadigen van een raam in een deur van een cafetaria aan de Emsstraße in Haren. Dit vond tussen 31 december en 8 januari plaats. De schade bedraagt meerdere honderden euro’s.

Papenburg

Gistermiddag zag een bestuurder van een BMW om tien over twee een Daimler over het hoofd toen hij vanaf de Oldenburger Straße linksaf de Gutshofstraße wou inslaan. Bij de daaropvolgende aanrijding raakten zowel de bestuurder van de BMW als de bestuurster van de Daimler gewond. De schade wordt op meerdere tienduizenden euro’s geschat.