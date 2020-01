Druk bezochte nieuwjaarsreceptie Rabobank Zuid en Oost Groningen

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 21 januari 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

DEELS ZONNIG

Het is vanochtend deels helder maar lokaal is het nog nevelig en mistig, met temperatuur van 2 tot 4 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag is het in het algemeen zonnig en is het mooi weer, met een maximum rond 5 graden.

Vanavond zijn er nog opklaringen, maar vannacht raakt het bewolkt en later vannacht en morgenochtend valt er af en toe regen of motregen. Minimum rond 3 graden. Morgenmiddag kan nog een bui vallen, maar het klaart ook op. Matige wind uit noordwest tot noord, maximum ook morgen rond 5 graden.

Donderdag en vrijdag is het opnieuw droog met mistbanken en zonnige perioden, maximum dan rond 4 graden en minima rond -1. In het zaterdag wordt het zachter, maar vanaf zondag is het weer wisselvallig met af en toe regen en meer wind.