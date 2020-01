Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 22 januari 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

GRIJS MET MOTREGEN

Het wordt een nevelige dag met kans op wat regen of motregen, vooral in de loop van de ochtend en van vanmiddag. Later in de middag kan de zon misschien even doorbreken. De maximumtemperatuur is ongeveer 6 graden, er staat een zwakke tot matige westenwind.

Vanavond zijn er enkele opklaringen maar dat geeft wel weer kans op mist. En ook vannacht is er kans op mistbanken. Minimum rond +1. Morgen is het opnieuw nevelig en morgenochtend ook mistig. Middagtemperatuur morgen rond 5 graden, en een zwakke tot matige zuidenwind.

Vrijdag iets meer kans op zon, in het weekend is er weer meer bewolking met zondag af en toe regen. Na het weekend is het sterk wisselvallig met vaak regen, meer wind, en maxima rond 10 graden.