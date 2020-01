Activiteiten voorjaarsvakantie zwembad Tropiqua

VEENDAM – Je hoeft je niet te vervelen in de voorjaarsvakantie! In het altijd gezellige zwembad in Veendam worden in de voorjaarsvakantie weer diverse activiteiten georganiseerd.

Op maandag 17 februari kan je weer komen swingen met je vriendjes en vriendinnetjes tijdens aquadance for kids van 14.00-14.30 uur. Woensdag 19 februari is er een speurtocht door het zwembad met als thema water. Je kan deelnemen tussen 14.00-16.00 uur.

Heb je altijd al willen zwemmen als een zeemeermin? Dit kan je leren tijdens de workshops op vrijdag 21 februari. Er zijn twee workshops, van 14.00-15.00 uur of van 15.15-16.15 uur. Maximaal 10 deelnemers per groep en vol=vol. Opgeven kan aan de kassa vanaf vrijdag 7 februari tot en met woensdag 19 februari. De minimale leeftijd is 8 jaar. Daarnaast heb je minimaal zwemdiploma A.

Voor alle activiteiten heb je alleen een geldig entreekaartje van het zwembad nodig, tenzij anders vermeld. Kijk voor meer informatie en het volledige programma op www.tropiqua.nl

