De Verzamelaar Noord houdt Grote Winterbeurs in Stadskanaal

STADSKANAAL – De grootste verzamelbeurs van Oost-Groningen vindt op zaterdag 8 februari plaats in Stadskanaal. De Verzamelaar afdeling Noord houdt dan voor de zesde keer in successie haar Grote Winterbeurs in zaal De Eendracht achter de protestantse kerk aan de Poststraat 30 in Stadskanaal.

De Winterbeurs is in zes jaar tijd uitgegroeid tot een groot evenement dat veel bezoekers trekt uit Stadskanaal en verre omgeving. Op de beurs zijn vele nieuwe semi-handelaren aanwezig. Er is een grote verscheidenheid aan verzamelitems te zien en te bemachtigen, zoals postzegels, boeken, ansichtkaarten, poststukken, munten, winkelwagenmuntjes, speldjes, sigarenbandjes, boeken en spullen van het Koninklijk Huis.

De beurs begint om 9.30 uur en duurt tot 15.00 uur.

