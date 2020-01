Depots Beheer en Onderhoud Provincie Groningen naar nieuwe locatie

GRONINGEN – De wegbeheerlocaties van de afdeling Beheer en Onderhoud van de provincie Groningen verhuizen naar één nieuwe, centrale locatie bij industrieterrein Roodehaan in de stad.

Nu heeft de provincie nog meerdere locaties voor opslag van materieel voor onderhoud en gladheidsbestrijding, onder meer aan de Oostersluis en aan de Hogeweg in Groningen, in Overschild en in Pekela. Naast de bouw van een nieuw centraal steunpunt op industrieterrein Roodehaan, wordt de bestaande ligplaats aan het Winschoterdiep van de provincie geschikt gemaakt voor onder meer het nieuwe inspectieschip PW18 van de provincie. De nieuwe locaties kosten ongeveer € 11,6 miljoen.

Centraal punt

De vestiging aan de Hogeweg in de stad is verouderd en wordt omsloten door woningbouw van de Reitdiepwijk. Daarom moet de provincie hiervoor op zoek naar een andere locatie. Ook de locatie aan de Oostersluis wordt vervangen. De vestiging in Overschild is in 2014 overgedragen aan Rijkswaterstaat, toen het Rijk het beheer van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl overnam van de provincie. Verder is onderzoek gedaan naar de strooiroutes van de provincie en daaruit blijkt dat de provinciale wegen op een efficiëntere manier gestrooid kunnen worden vanuit een centraal punt. Het industrieterrein Roodehaan langs de A7 in de stad is daarvoor een geschikte locatie. De vijf oude locaties aan de Oostersluisweg, de Pop Dijkemaweg en de Hogeweg in Groningen, het steunpunt Pekela en het opslagterrein in Garmerwolde worden verkocht.

Duurzaam

De nieuwe huisvesting bij Roodehaan moet een duurzame locatie worden met duurzame materialen en efficiënte installaties. Naar verwachting wordt de nieuwe locatie in 2022 in gebruik genomen.

Bron: Provincie Groningen