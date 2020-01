Groningers stemmen massaal op Tweede Wereldoorlog-foto’s

GRONINGEN – De afgelopen weken zijn er duizenden stemmen uitgebracht op bijzondere foto’s die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog in Groningen.

De Verhalen van Groningen riep inwoners van Groningen op om te stemmen op aansprekende oorlogsfoto’s. Deze stemronde heeft de selectie van 50 foto’s teruggebracht naar 25.



De fotoselectie maakt deel uit van het project Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s van het Instituut voor Oorlogs,-Holocaust- en Genocidestudie (NIOD) en omvat de thema’s (1) militaire strijd en bevrijding, (2) vervolging en uitsluiting, (3) Duitse aanwezigheid, collaboratie en aanpassing, (4) verzet en repressie en (5) alledaags leven.



Harde foto’s

Opvallend aan de publiekskeuze is dat het beeld van de oorlog anders is dan bijvoorbeeld een generatie geleden. ‘Harde’ oorlogsfoto’s – waarop de gruwelijke gevolgen van de oorlog, menselijk wangedrag en lijden expliciet in beeld zijn – worden nu vaker en gemakkelijker in het openbaar getoond. Dat heeft ongetwijfeld te maken met het gemak waarmee we in het digitale tijdperk de verschrikkingen van oorlogen over de hele wereld ongefilterd onder ogen kunnen krijgen.



Kleine oorlogsgeschiedenissen

Daarnaast is er tegenwoordig veel meer aandacht voor de kleine, individuele of regionale oorlogsgeschiedenissen die foto’s bij uitstek vertellen. Ondanks het feit dat de bevrijding nu 75 jaar geleden is en het aantal directe ooggetuigen steeds meer afneemt, wordt ons beeld van de oorlog nog steeds diverser en op onderdelen scherper.

De 25 foto’s met de meeste stemmen zijn te bekijken op https://www.deverhalenvangroningen.nl/nieuws/groningers-stemmen-massaal-op-tweedewereldoorlog-fotos.



Tentoonstelling

De geselecteerde foto’s worden naar een landelijk comité gestuurd. Dat kiest uiteindelijk 100 foto’s uit alle provinciale inzendingen. Eind maart, tijdens een nationale manifestatie, zal de tentoonstelling De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s geopend worden.



Tijdens de ‘Maand van de Vrijheid’ (4 april t/m 5 mei 2020) zal de Groninger selectie door middel van ‘pop-up’ tentoonstelling op verschillende plekken in de provincie te bezichtigen zijn.

Beeld 1: Eén van de foto’s met de meeste stemmen. De verwoestingen in de Oude Ebbingestraat in Groningen na de gevechten in april 1945, gefotografeerd vanaf het stadhuis. Fotograaf onbekend, collectie Groninger Archieven / OVCG (2219_219_2).

Beeld 2: Over stropakken banen Eiko Tillema en Aries Zuidema zich bij Bedum een weg door het water. Het land is overstroomd nadat de bezetter in september 1944 de zeesluizen van Delfzijl open zette. Foto Cor van den Bogert, collectie Historische Vereniging Gemeente Bedum.

