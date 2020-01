Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 23 januari 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

DICHTE MIST

Het is vanochtend erg mistig met het zicht soms rond 100 meter, en de temperatuur is 0 tot +2 graden. Vanochtend blijft er kans op mist, maar de zon kan lokaal ook doorbreken. En ook vanmiddag is er plaatselijk wat zon. De wind is zwakjes, windkracht 1 tot 2, en waait uit zuidelijke richtingen. De maximumtemperatuur is ongeveer 5 graden.

Vanavond en vannacht is er opnieuw kans op mist. Minimumtemperatuur rond het vriespunt en kans op gladheid op bruggen en viaducten. Morgen stijgt het naar 6 graden en zijn er zonnige perioden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Zaterdag neemt de wind wat toe en is er geen mist, zondag komt er in de loop van de middag ook wat regen bij. Maximum op zaterdag rond 6 graden, zondag rond 8 graden. Na het weekend ook wisselvallig met vrij veel wind, en maximum van 9 a 10 graden.