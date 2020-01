Monument “Levenslicht” op de plek waar Joden zich moesten verzamelen voor “de lèste traain”

WINSCHOTEN – Vanmiddag werd in “Ons Toentje” het tijdelijke holocaustmonument ‘Levenslicht’ onthuld.

Op 27 januari is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Op verschillende plekken over de hele wereld wordt daar bij stilgestaan. Dat doen ze ook in Oldambt. Daarom is van 23 januari tot en met 2 februari het tijdelijke holocaustmonument ‘Levenslicht’ te zien in stadstuin ‘Ons Toentje’ in Winschoten. Het monument maakt deel uit van een landelijk project van het Nationaal Comité 4 en 5 mei waaraan meer dan 170 Nederlandse gemeenten deelnemen.

De plechtigheid begon om vier uur in de Marktpleinkerk in Winschoten, waar burgemeester Cora-Yfke Sikkema een toespraak hield. Zij vertelde het verhaal van Liesel Aussen, die vanuit Winschoten op zevenjarige leeftijd, samen met haar familie, werd gedeporteerd en in Sobibor werd vergast.

Vanmiddag waren drie van haar nabestaanden aanwezig: Bert en Benny Aussen en Carry Bosman.



Na de toespraak van de burgemeester nam Marianne Kruijswijk, directeur Cultuur Historisch Centrum Oldambt, het woord. Zij vertelde over en uit de dagboeken van Etty Hillesum die, voor ze naar Deventer verhuisde, in Winschoten heeft gewoond. Ook zong zij onder begeleiding van Berny Jansema een prachtig lied.

Om vijf uur vertrok het gezelschap naar “Ons Toentje”, een tuin die enkele jaren, mede op initiatief van mevrouw A Meezen, is aangelegd op de plek waar vroeger de gymzaal van de rijkskweekschool stond, waar de Joden zich moesten verzamelen voordat ze op de trein naar Westerbork werden gezet.

In “Ons Toentje” werd het monument Levenslicht ontstoken. Femke Stuut-Nieuwkamp speelde op haar viool een eigen interpretatie van Yerushala’im shel zahav. Dit was heel indrukwekkend, mede doordat veel van de aanwezigen de wijs zacht mee neurieden. De bijeenkomst werd afgesloten met een mooi verhaal, verteld door mevrouw A . Meezen.



Lichtgevende stenen

Zowel in de Joodse herdenkingstraditie als in de Roma- en Sinticultuur zijn stenen belangrijk. Bij het bezoeken van een graf laten deze mensen vaak een steen(tje) achter. Met dit eeuwenoude gebaar eren ze hun doden en houden ze de herinnering aan hun dierbaren levend. Kunstenaar Daan Roosegaarde en zijn team hebben deze traditie als inspiratie gebruikt voor het maken van het holocaustmonument met de toepasselijke naam ‘Levenslicht’. Met in totaal 104.000 lichtgevende stenen – gelijk aan het aantal slachtoffers uit Nederland – staat het kunstwerk symbool voor de impact van de Holo­caust. Op donderdag 16 januari werd het monument onthuld in Rotterdam. Daarna werden de stenen uit het kunstwerk verdeeld over de verschillende gemeenten waar Joden, Roma en Sinti woonden.

Levende herinnering

Om de paar seconden zie je de stenen van het tijdelijke lichtmonument oplichten en weer uitdoven, als een ademhaling in licht. Daarmee symboliseren ze het leven dat nu in de gemeente gemist wordt.

‘Levenslicht’ is van 24 januari tot en met zondag 2 februari dagelijks te bekijken van 9.30 tot 21.30 uur in ‘Ons Toentje’, de stadstuin in de Wevershorn in Winschoten (tussen de Beertsterstraat en de Engelsestraat). Het monument komt het beste tot zijn recht in het donker.



Op de zaterdagen zal stadsgids Koos Akkerman bij het lichtmonument ‘Levenslicht’ het verhaal vertellen van twee joodse families die in Winschoten hebben gewoond:

Op zaterdag 25 januari, 16.00 uur: De vlucht van de familie Salomons uit Winschoten.

Op zaterdag 1 februari, 16.00 uur: Meester Van Gelder, de laatste godsdienstonderwijzer voor de deportatie.



Foto’s: Anita Meis