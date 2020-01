Oldambt onderzoekt mogelijkheden aardwarmte

OLDAMBT – Het college van de gemeente Oldambt wil weten of het mogelijk is om warmte uit de aarde te gebruiken als duurzame energiebron. Daarom komt er een onderzoek naar de haalbaarheid van geothermie in Oldambt. Wethouder Bard Boon legt uit: “We willen stoppen met het gebruiken van aardgas en stappen over naar groene vormen van energie. Die energie halen we bijvoorbeeld uit de zon en de wind. Ook onder het aardoppervlak zit energie in de vorm van warmte. We willen graag weten of we daar in onze gemeente ook gebruik van kunnen maken.”

Warm water uit de aarde

Een ander woord voor aardwarmte is geothermie. Bij geothermie wordt er gebruik gemaakt van de van nature aanwezige warmte in de aarde. Die warmte kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het verwarmen van huizen. Hoe dieper je komt, hoe warmer de aarde is. De warmte uit de aarde wordt gewonnen door er koud water in te pompen. Dit water wordt opgewarmd door de aarde en kan vervolgens weer opgepompt worden.

Kansen en risico’s

Wethouder Boon: “Grondstoffen uit de aarde halen kan risico’s met zich meebrengen. Daarom willen we daar een uitgebreid onderzoek naar laten uitvoeren. We willen bijvoorbeeld weten tot welke diepte we veilig kunnen boren en of er risico op aardbevingen is omdat er misschien breukvlakken in de buurt zijn. Als uit het onderzoek blijkt dat het niet veilig is om gebruik te maken van aardwarmte, dan gaan we er niet mee door. Een eerste verkennend onderzoek heeft al opgeleverd dat er tussen Blijham en Winschoten mogelijk een geschikte locatie is om aardwarmte uit de grond te halen. Hier ligt dus een mooie kans voor een warmtenet.” De eerste fase van het onderzoek is inmiddels gestart.

