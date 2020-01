Seniorenmiddag in Bibliotheek Veendam: 3D-printen

VEENDAM – Bibliotheek Veendam start donderdag 30 januari met een maandelijkse seniorenmiddag. Van 14.00 uur tot 16.00 uur kunnen volwassenen deze middag kennismaken met 3D-printen.

Bruggen, huizen, protheses… 3D-printers kunnen steeds meer. Maar hoe werken deze printers? En hoe maak je een ontwerp? De middag start met een korte lezing, waarna je zelf aan de slag gaat. Via programma’s als Doodle3D en TinkerCad gaan we een eenvoudig ontwerp maken, die we op een later moment uitprinten! Ben je nieuwsgierig naar nieuwe technologieën? Kom dan naar deze gratis middag.

Seniorenmiddag

Bibliotheek Veendam start in 2020 met een maandelijkse seniorenmiddag. Elke laatste donderdag van de maand kun je in de bibliotheek je kennis vergroten, jezelf ontwikkelen en je horizon verbreden. Met deze middagen wil Biblionet Groningen iedereen de kans bieden om mee te (blijven) doen in de samenleving. De deelname is gratis.

