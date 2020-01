The Barrel Challenge wintereditie dag: 4

THE BARREL CHALLENGE – Zondag vertrokken vanuit Breda bijna 300 auto’s voor de wintereditie van de Barrel Challenge. Onze fotograaf Hilvert Huizing is een van de deelnemers. Hieronder zijn verslag en foto’s.

Zweep Events organiseert ook dit jaar weer de Barrel Challenge wintereditie. Zaterdag vertrok een deel van de Groninger deelnemers vanuit Winschoten naar Breda. Na daar de nacht in een hotel te hebben doorgebracht sloten zij zich bij het stadion van NAC Breda aan bij een grote stoet van bijna 300 barrels.

Gisteren gingen de barrels de Dolomieten weer in. Ze vertrokken vanuit Pesschiera del Garda aan het Gardameer in Italië naar Pozza di Fassa, een rit van 252 kilometer langs het Gardameer. Een rit met veel zon en palmbomen. Op de hoogste gedeeltes reden ze door de sneeuw.

Door een storing hebben we niet alle foto’s binnen gekregen. U ziet bij dit bericht een gedeelte. We hopen het album later aan te kunnen vullen.

Op dit moment rijden de barrels naar Kranjska Gora in Slovenië, waar ze twee dagen zullen verblijven. De afstand is 280 kilometer, maar de verwachte reistijd is zes en een half uur.

Foto’s: Hilvert Huizing

