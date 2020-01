Verslag van Ooldrik Modderman van het ommetje rond Wedde

WEDDE – Gistermorgen organiseerden wandelcoaches Eltjo Glazenburg en Els Eckhardt een wandeling rond Wedde. Hieronder het verslag door Ooldrik Modderman.

Westerwolde Wandelen fit wandelaars woensdagmorgen 22-01-2019 9.30 uur aan de wandel met start Dorpshuis De Voortgang te Wedde. Wandelen in 2 groepen in tegengestelde richting waarbij 1 groep 9 km wandelt en de andere groep iets korter 8 km. Vanmorgen iets nattig weer maar was snel verdwenen en een mooie temperatuur om te wandelen. Route Wedde-Hoorndermeden-Meer van Geneve-Jeudenkolke-plas Wedderbergen (Urnenhoeve)-Drie/Vierstromenlandroute-Giezelbaarg-Veelerdiepje-Karel Schenckpad-Wedde. Een prachtige struunroute met veel informatie om onderweg even bij stil te staan en te beleven met uitleg van de wandelcoaches Els Eckhardt en Eltjo Glazenburg.

Enige wetenswaardigheden (helaas niet alles in het verslag dan wordt deze te lang:

Langs het Jeudenkolke: hier werd het verhaal van (Meer van Geneve) verteld.

Storm/watervloed in de nacht van 12 op 13 november 1686. Het water sloeg meer als manshoogte over de zeedijken langs de Dollard. Van de Hamdijk werden grote delen “weggeschoven”. Door de dijkdoorbraken ontstonden tientallen kolken, waarvan zeven langs de Hamdijk. Zij bleven eeuwenlang getuige van die verschrikkelijke nacht. Een enkele is bewaard gebleven.

Deze kolk ten noorden van Wedde, is ontstaan als gevolg van een doorbraak van de dijk langs het boezemgebied van de Westerwoldse Aa(de dijk is er met een bocht richting Westerwoldse Aa om heen gelegd). De dijk was niet alleen bestemd voor waterkering, de kruin van de dijk was ook “kerkepad” en werd ook gebruikt voor vervoer van geoogste producten. Volgens de overlevering is een burger van Wedde(van Joodse afkomst)rijdend op deze dijk met, op hol geslagen, paard en koets in de kolk terecht gekomen en jammerlijk verdronken. Dus in de volksmond “jeuden kolke”. De eigenaar van Hotel/café/restaurant/dancing “Buenos Aires” wilde graag laten blijken dat hij “bereisd” was. Hij liet voor zijn hotelgasten ansichtkaarten maken met foto’s van Wedde en omgeving. Op het kaartje met een foto van de kolk kwam te staan “Meer van Genève”.

De Urnenhoeve in 19433 blootgelegd urnenveld. In de 60 jaren is voor de aanleg van de weg Winschoten-Vlagtwedde is hier veel zand gegraven en zo is het Weddermeer ontstaan.

Het verhaal doet zich ook dat er dat een dorpsgenoot met zijn paard/koets in deze kolk/meertje is gereden was een handelaar zijn naam Abraham Levi Cohen was een jood.

Historie Geselberg/Galgenberg: Een van de opgestuwde heuveltjes in de gemeente Westerwolde uit de laatste ijstijd tussen Veele en Wedde. Het vormde vroege een galgenveld. In de periode tussen 1587 en 1597 werden er op de Geselberg meerdere personen wegens vermeende hekserij levend verbrand. Galgenberg wordt het genoemd in Wedde en Onstwedde. In de wandeling wordt het genoemd “Giezelbaarg”. Het is het noodlot van een Heks te zijn. Voor de Geselberg staat een gedenksteen waarop de namen van deze “heksen” vermeld staan.

Tot 1803 werden hier vonnissen voltrokken die in de nabijgelegen burcht te Wedde werden geveld. Op deze zandheuvel werden veroordeelden gegeseld, opgehangen of verbrand. Aan het einde van de 16e eeuw zijn er 22 mannen en vrouwen omgebracht op beschuldiging van tovenarij. Je vindt er nu nog een zandheuvel met een monument, met de namen van de slachtoffers van deze heksenvervolgingen in Westerwolde.

De heuvel van 4,5 boven NAPsteekt ongeveer twee en een halve meter boven het maaiveld uit. De midwinterhoornblazers “De giezelbaargbloazers” uit het dorpje Veele, hebben hun naam ontleend aan deze heuvel.

Tijdens de wandeling werd mij gevraagd wanner ben je een heks ????

Wanneer ben je een heks:

Een heks is volgens het volksgeloof een vrouw die over toverkrachten beschikt. Als ze die gebruikt voor iets goeds is het een witte heks, en anders is het een zwarte heks. In sprookjes is het meestal een valse vrouw die anderen kwaad doet. In de oudheid, maar vooral vanaf de vroegmoderne tijd, werden heksen vervolgd.

Driestormenland – Vierstromenland :

De wandeling ‘Driestromenland’ kan men met net zoveel recht ‘Vierstromenland’ noemen. Bij Heubrugge komen het Veelerdiep en de Ruiten Aa samen. Even voorbij de Engelkensbrug komen Mussel Aa en Ruiten Aa samen. Het Veelerdiep splitst zich ten zuiden van Vlagwedde (bij Ellersinghuizen) af van de Ruiten Aa en stroomt door de bebouwde kom van Vlagtwedde. Vierstromenland noemen: Westerwolde Aa – Ruiten Aa – Veelerdiep – Mussel Aa.

Verslag gemaakt door: Ooldrik Modderman.

Foto’s: Ooldrik Modderman/Henk Siks. Klik hier voor meer foto’s.