Bevrijdingstocht brengt het Bevrijdingsvuur naar alle Groninger dorpen

GRONINGEN – In het kader van 75 Jaar Vrijheid in Groningen wordt op 5 mei het Bevrijdingsvuur naar álle plaatsen in de provincie Groningen gebracht.

Groningen is de enige provincie in Nederland waar de Bevrijdingsvuren op zo’n grote schaal worden ontstoken en waar dit in onderlinge samenhang gebeurt. Deze ‘Bevrijdingstocht’ wordt gecoördineerd door de Tocht om de Noord. “Door het vuur door de héle provincie te verspreiden, vieren alle Groningers samen de vrijheid – van Ter Apel tot Zoutkamp”, aldus organisator Peter Velthuis.



Lopend vuurtje

Het Bevrijdingsvuur arriveert ’s ochtends in het Stadspark in Groningen. Vanaf daar kan het vuur naar alle hoeken van de provincie gebracht worden. De organisatie zoekt individuen en/of groepen die willen helpen om het Bevrijdingsvuur naar hun dorp te brengen. Dit kan bijvoorbeeld wandelend, hardlopend of fietsend, maar ludieke acties zijn ook meer dan welkom. “Er hebben zich inmiddels bijvoorbeeld ook ruiters en zwemmers aangemeld. Het is overigens ook mogelijk om het vuur helemaal vanuit Wageningen op te halen en naar een plaats in Groningen te brengen. Dit gebeurt door enkele hardloopgroepen in onze provincie,” vertelt Velthuis.



Voor iedereen

Je kunt je als individu aanmelden, maar ook als groep. Denk bijvoorbeeld aan je hardloopploeg, voetbalteam, schoolklas of theatergroep. Of denk aan inwoners van verzorgingstehuizen, die in een rolstoel meedoen en worden voortgeduwd door hun (klein-)kinderen of vrijwilligers.



Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te doen – ook al is het voor een paar honderd meter. Velthuis: “Wij zorgen ervoor dat alle personen die voor een bepaald dorp willen lopen aan elkaar gekoppeld worden en de mogelijkheid krijgen om mee te doen. Elk dorp heeft één contactpersoon die dit coördineert. Uiteindelijk gaat het om verbinden en ontmoeten, en samen herdenken en vieren.”



Samen de vrijheid vieren

Alle deelnemers voor een bepaalde plaats komen gezamenlijk die plaats binnen. Dat is een feestelijke gebeurtenis. In het dorp wordt het vuur vervolgens op een centrale plek ontstoken. Een ‘Vrijheidstoast’ maakt het dan helemaal af: samen proosten op de vrijheid. De aankomst in het dorp zou bijvoorbeeld gekoppeld kunnen worden aan andere lokale activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid. De Bevrijdingstocht is dan ook erg relevant voor lokale 4/5 mei comités en dorpsbelangenorganisaties.



Oproep: doe mee!

De organisatie zoekt mensen die mee willen doen met de Bevrijdingstocht. Wil je helpen om het Bevrijdingsvuur naar jouw dorp te brengen? Of organiseer je in jouw dorp een activiteit op 5 mei en lijkt de Bevrijdingstocht jou een bijzondere toevoeging?

Meer informatie en het aanmeldformulier vind je op www.bevrijdingstocht.nl.

Ingezonden