Bliksemafleiders van het Veenkoloniaal museum gestolen

VEENDAM – Op vrijdagavond 13 december, tussen 4 en 5 uur s’ nachts hebben twee heren de bliksemafleiders van het Veenkoloniaal museum geknipt. Een medewerker ontdekte dit gisteren toen hij buiten aan het werk was.

Maar de camerabeelden zijn er nog. Daarop is te zien dat de heren

donderdagavond 12 december rond 3.00 uur op verkenning zijn geweest. Toen droeg één van de daders een opvallende jas met fluoriderende banden en op de rechter mouw en rond logo of embleem.

De heren kwamen de dag er na, beiden in donkere kleding, tegen 4.00 uur aanfietsen, met goede verlichting zowel voor als achter. Net buiten beeld is een ladder toegeschoven. Terwijl ze bezig waren werden ze bij hun bezigheden gestoord en sprongen ze in paniek van de brandtrap. Daarna kwamen de heren weer in beeld.

Nadat ze alles in korte stukjes hadden geknipt, werd het gestolen koper in een brede rugtas op de rug van één van de daders gebonden. Tegen vijf uur vertrokken ze weer, een met rugtas, één zonder. Iemand die achter deze heren heeft gereden moet wel gezien hebben dat er staven metaal in zaten.

De ladder is voor sporenonderzoek naar de politie. De daders zijn twee heren, geen baard en snor, waarschijnlijk tussen de 20 en de 30 jaar oud. Een van d daders draagt een jas met twee opvallende horizontale reflecterende banen.

Getuigen worden verzocht de politie te bellen: 0900-8844

Bron: Veenkoloniaal Museum