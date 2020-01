Fietser levensgevaarlijk gewond bij ongeval Kluse

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 24 januari 08.00 uur. Door John Havinga

Nevel en bewolking

Het is vanochtend soms nog mistig met het zicht onder de 1000 meter en wat koud met een temperatuur tussen 1 en 2 graden. Vanochtend grijs en nevelig, lokaal eerst nog een mistbank, misschien ook wat zeer lichte motregen. De maxima liggen rond 6 graden, bij een zwakke wind uit het zuidwesten.

Vanavond en vannacht is er opnieuw bewolking en kans op mist. Minimumtemperatuur rond het 2 graden. Morgen veel bewolking, al kan de zon in de middag zaterdag ook wel even schijnen. De temperaturen ongeveer 5-6 graden en een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind.

Zondag eerst droog en half bewolkt, tot aan het begin van de middag laat de zon zich nog wel zien. Daarna bewolkt en in de nacht naar maandag volgt er regen en motregen. De matige zuidwestenwind trekt, later op de dag aan naar vrij krachtig. Het wordt zondag 8 graden. Maandag afwisseling van wolken en ook af en toe zonneschijn, droge perioden en met name in de middag en avond ook enkele buien. Maximaal 9 graden.