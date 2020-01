Nucleaire Geneeskunde behaalt EARL-accreditatie

STADSKANAAL, EMMEN, HOOGEVEEN – De afdeling Nucleaire Geneeskunde van Treant Zorggroep heeft de EARL-accreditatie voor haar PET/CT-onderzoeken behaald. EARL is een Europese standaard waarin eisen voor de beeldkwaliteit van PET-scans op Europees niveau zijn vastgesteld.

Op de afdeling Nucleaire Geneeskunde worden met behulp van radioactieve stoffen afwijkingen in verschillende organen opgespoord. Dankzij de straling die de radioactieve stof uitzendt, kan de nucleair geneeskundige – met behulp van een gammacamera of wel een PET-camera – de zieke organen op een foto (scan) herkennen. In het geval van een PET/CT-scan wordt een PET-camera gecombineerd met een CT-scan, waardoor zowel de zieke organen als de grootte, ligging en vorm van de organen in beeld worden gebracht.

Door te voldoen aan de EARL-standaard, worden PET-scans op een uniforme en reproduceerbare manier gemaakt. Dit waarborgt een continu hoge kwaliteit. Scans die gemaakt zijn volgens de EARL-standaard, zijn uitwisselbaar met andere centra zonder kwaliteitsverlies. Met de EARL-standaard voldoen de scans ook aan alle kwaliteitseisen die gesteld worden aan (internationale) multicenteronderzoeken.

EARL is een initiatief van The European Association of Nuclear Medicine (EANM). Het belangrijkste doel van het uitgeven van het kwaliteitskeurmerk is om de kwaliteit van de nucleaire geneeskunde te verbeteren en wetenschappelijke initiatieven en klinische onderzoeksprojecten binnen de Europese Unie te bevorderen.

Meer informatie is te vinden op de site van de European Association of Nucleair Medicine (EANM).

