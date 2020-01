Westerwolde ontvangt CEC uit Emmer-Compascuum

VLAGTWEDDE – Zondagmiddag 26 januari staat voor Westerwolde de zesde thuiswedstrijd en het in totaal dertiende treffen in de lopende competitie op het programma. Met het spelen van deze wedstrijd heeft Westerwolde alle overige teams uit de derde klasse C dus één keer ontmoet.

Op sportpark De Barlage in Vlagtwedde is zondag de relatief onbekende Compas Emmererfscheidenveen Combinatie – kortweg CEC – te gast. Laatstgenoemde vereniging ontstond in 1946 uit een fusie tussen verschillende voetbalverenigingen en speelt nu al weer vanaf het seizoen 2013 / 2014 in de derde klasse. Daarvoor speelde de club behoorlijk wat jaren op het niveau van de tweede klasse. Uit de statistieken is niet direct af te leiden of beide teams elkaar in competitieverband ooit hebben getroffen, maar de kans daarop lijkt niet erg groot.



De mannen van trainer Henri Goeree nemen op dit moment de vierde plaats op de ranglijst in beslag met negentien punten uit elf wedstrijden. Het doelsaldo van CEC is 21 – 19. Tot dusver werd er door het team uit Emmer-Compascuum zes keer gewonnen, één keer gelijk gespeeld en vier keer verloren. Westerwolde, dat vier maal won, één keer gelijkspeelde en zeven keer verloor tot dusver, staat momenteel op de elfde plaats met dertien punten uit twaalf wedstrijden (21 – 34). Ondanks dit wezenlijke verschil op de ranglijst zal het treffen vast en zeker garant staan voor een leuke voetbalmiddag op De Barlage. Dit mede omdat de mannen van trainer Lars van Ravenhorst iets recht te zetten hebben na de twee duidelijke nederlagen voor de winterstop tegen respectievelijk Musselkanaal en Sellingen. Iedereen wordt van harte uitgenodigd zondagmiddag a.s. deze wedstrijd op De Barlage te bezoeken.



De wedstrijd in Vlagtwedde begint om 14.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter W. Stel uit Leeuwarden. Wedstrijdsponsor is Beeldend Media uit Vlagtwedde; pupil van de week is Kris Rouppé.

