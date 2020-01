Automobilist overlijdt bij ongeval Westerlee

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 25 januari 09.00 uur. Door John Havinga

Veel bewolking

Het blijft vandaag opnieuw bewolkt en in de ochtenduren valt er soms wat hele lichte motregen. De maxima komen te liggen rond 4 graden, bij een zwakke, soms matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Vanmiddag blijft het droog maar de zon krijgen we hoogstwaarschijnlijk niet te zien.

Vanavond en vannacht krijgen we opnieuw grijze en nevelige condities. De minimumtemperatuur komt uit op ongeveer 1 graad, bij een zwakke zuidenwind (1 Bft) en waarschijnlijk geen mist meer. Morgen opnieuw overwegend bewolkt, maar waarschijnlijk in de ochtend af en toe zon. In de middag bewolkt, bij een maximumtemperatuur rond 7 graden, bij een wat aantrekkende matige wind (4 Bft) uit zuid-zuidwest. Dat maakt het wel een beetje waterkoud.

Volgende week krijgen we heel ander weer met maandag een afwisseling van wolken en zonneschijn, droge perioden en met name in de middag en avond ook buien. De maximumtemperatuur komt te liggen rond 9 graden. Dinsdag en woensdag worden ronduit guur, met een vrij krachtige west-zuidwestenwind en veel buien, ook met hagel en soms even zon. De maxima liggen dan rond 6 à 7 graden.