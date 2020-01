Cantate dienst in de Gereformeerde kerk in Nieuwe Pekela

NIEUWE PEKELA – Morgen is er een Lutherse Cantate dienst in de Gereformeerde kerk in Nieuwe Pekela. Dit is een bijzondere dienst met een muziekstuk van Bach, uitgevoerd door het Luthers Bach Ensemble. Voorganger is Da. H. van Zessen.

Een cantatedienst is een dienst waarin de muziek de hoofdrol speelt. Al zal de liturgie de leidraad zijn in de dienst. Medewerking zal verleend worden door het Luthers Bachensemble onder leiding van Tyman Jan Bronda. Hij is cantor-organist van de Lutherse kerk in Groningen. Onderdeel van de dienst zal een cantate zijn van het ensemble.



Om organisatorische redenen zal de dienst in de middag zijn en om 15.00 uur beginnen. Iedereen is van harte welkom en zeker voor muziekliefhebbers.



De toegang is zoals altijd bij een kerkdienst gratis en er wordt in de dienst een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.

Gereformeerde Kerk Albatrosstraat B 57 9663 PP Nieuwe Pekela

Ingezonden