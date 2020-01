Damclub Winschoten blijft koploper Oost Groninger Dambond na nipte winst tegen Damclub Pekela

VEENDAM – Dinsdagavond 21 januari stond de 5e ronde van de viertallencompetitie in de Oost Groninger Dambond (OGD) op het programma.

Veendam speelde “thuis” met 4 – 4 gelijk tegen Meeden. Winschoten won daarentegen de “uitwedstrijd” tegen Pekela nipt met 3 – 5 en blijft ongeslagen koploper in de hoofdklasse van het OGD klassement. Met deze twee wedstrijden is de eerste competitiehelft afgesloten. Begin februari wordt een begin gemaakt met de returnwedstrijden, namelijk 4 februari Pekela – Meeden en 6 februari Rhederweg – Veendam. Het speeltempo in de hoofdklasse is bepaald op 50 zetten in 90 minuten, waarna beide spelers na de tijdcontrole nog 15 minuten krijgen toegewezen om de partij te beëindigen.

Schultingbokaal

Naast het kampioenschap in teamverband gaat de individuele kampioen op voor de “Schultingbokaal”. Deze prijs is eind vorig eeuw in het leven geroepen door het voormalig OGD bestuurslid Eise Schulting van damclub Rhederweg.

Gedetailleerde uitslagen

Veendam – Meeden

1. Harm Jan Grofsmid – Klaas van der Laan 0 – 2

2. Harry de Groot – Bert Kor 2 – 0

3. Albert Moorlag – Egbert Wierenga 1 – 1

4. Freddy de Raad – Henk Doedens 1 – 1

4 – 4

Pekela – Winschoten

1. Bé Brakels – Marchinus Mulder 1 – 1

2. Nico Deekens – Han Tuenter 2 – 0

3. Ab de Groot – Jilje Scheeringa 0 – 2

4. Gerard Tebbenhof – Jan Starke 0 – 2

3 – 5

Stand hoofdklasse Oost Groninger Dambond

1. Winschoten 4 – 8 21 – 11 bordpunten

2. Meeden 4 – 5 17 – 15 bp

3. Pekela 4 – 3 15 – 17 bp

4. Veendam 4 – 2 14 – 18 bp

5. Rhederweg 4 – 2 13 – 19 bp

Ingezonden