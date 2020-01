DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek.

Wippingen

Woensavond is bij een ongeval op de kruising Neudörpener Straße /Strootburg in Wippingen een 19 jarige man zwaargewond geraakt. De man zat als passagier in een Peugeot 308 die werd bestuurd door een eveneens 19 jarige man. Op de kruising Neudörpener Straße /Strootburg verleende deze geen voorrang aan een in de richting van Neubörger rijdende vrachtwagen. Een forse aanrijding was het gevolg.

Hierbij raakten de bestuurder van de Peugeot en de 31 jarige vrachtwagenchauffeur lichtgewond. De 19 jarige passagier raakte zwaargewond en verkeert in levensgevaar. De inzittenden van de Peugeot werden door de brandweer uit de auto bevrijd. De politie doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval.

Weener

Donderdagmorgen is bij een eenzijdig ongeval op de B436 ter hoogte van de Industriestraße in Weener een 35 jarige inwoonster van Weener levensgevaarlijk gewond geraakt. In eerste instantie leek het dat het slachtoffer uit de richting van Leer kwam, in de berm was beland en daar met haar Opel Corsa tegen een boom tot stilstand was gekomen. Nader onderzoek wees uit de zij in de richting van Leer reed, door onbekende oorzaak in de rechter berm belandde en na een stuurcorrectie weer op de weg terecht kwam. Daarbij raakte de auto in een slip, draaide om zijn as en botste vervolgens met de passagierskant tegen een boom aan de andere kant van de rijbaan.

De vrouw is met levensgevaarlijke verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De auto kan als verloren worden beschouwd.

De weg is ter hoogte van het ongeval van 08.40 tot 10.30 uur afgesloten geweest voor onderzoek en berging van het voertuig. De politie zette speciale apparatuur in om metingen te verrichten om zo het ongeval beter in kaart te brengen voor een eventuele reconstructie.

Haren

De politie heeft de oorzaak van een brand in een kledingcontainer bij een supermarkt aan de Emmelner Straße in Haren-Emmeln achterhaald. Drie kinderen meldden zich met hun ouders bij het politiebureau om te verklaren dat de kinderen vuurwerk hadden afgestoken, waarbij een van de bommetjes in de kledingcontainer was beland.