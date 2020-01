Voorstelling ‘Op de schouders van je ouders’ op 5 april in Boschhuis geheel uitverkocht

TER APEL – Op zondagmiddag 5 april a.s. treedt Freek Lagerweij om 15.00 uur met het programma ‘Op de schouders van je ouders’ op in Hotel Boschhuis in Ter Apel. Alleen al op basis van de vooraankondiging was de voorstelling binnen een week uitverkocht.

In de herfst van vorig jaar bracht hij dit programma voor het eerst op de planken in een bomvolle Sociëteit de Harmonie in Groningen. Het publiek was laaiend enthousiast. Freek Lagerweij brengt een programma met liedjes over diverse maatschappelijke thema’s en vooral Groningen/Westerwolde. Een deel van deze liedjes dateert al uit de jaren zeventig van de vorige eeuw en is geschreven door zijn ouders (leraar-cabaretier) Henk Lagerweij en Zwanet Battjes.

