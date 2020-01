Expositie Architectural lighting meets Kjærholm in voormalige strokartonfabriek “Toekomst”

SCHEEMDA – In de voormalige strokartonfabriek “Toekomst” werd afgelopen weekend een bijzondere expositie gehouden. Deze werd geörganiseerd door Josephine Jasperse van Room100 uit Groningen i.s.m. Quattro, Ceipps en Smøl classics.



Door de fabriekshallen heen kon het publiek genieten van een selectie zitmeubels van de hand van Poul Kjærholm en Christophe Gevers, gecombineerd met architectonische lichtobjecten van de hand van vele bekende designers zoals: Zaha Hadid, Frank Lloyd Wright, Gae Aulenti, Le Corbusier en Martinelli Luce. De strakheid van de designobjecten stak mooi af tegen de verweerde schoonheid van de oude fabriek, elkaars schoonheid zo mogelijk nog meer versterkend. Door de imposante afmetingen van de fabriekshal hadden de objecten alle ruimte om te “shinen”.



Showstopper van deze exhibitie was de OE Quasi Light, van de hand van Louis Poulsen i.s.m. Olafur Eliasson. Deze grote lamp is zo vervaardigd dat deze weinig tot geen afval genereert. Verder zijn wiskundige berekeningen en schema’s gebruikt bij het ontwerp, zodat het licht bijzonder aangenaam wordt gebroken en verspreid.



Ook was er een speciale ruimte ingericht met het “Intuïtieve Creatieve” werk van de hand van Studio Josha, welke deze lijn op speciale wijze vormgeeft. Nadat hij op de Rietveld academie ontdekte niet over enorm tekentalent te beschikken besloot hij dit nadeel om te zetten in een voordeel door de ruwe schetsen 1 op 1 te vertalen naar 3D. Hierdoor heeft hij een unieke lijn lichtobjecten gecreëerd. Ze zijn gemaakt van getemperd schuim met een milieuvriendelijke harslaag en afgewerkt met 24 Kt bladgoud. Ook de optionele kubusvormige dimmer is van goud.



Hieronder een impressie van de tentoongestelde werken.

Foto’s en tekst: Anita Meis

Meer foto’s op https://www.facebook.com/anita.meis.5/posts/2720059688080312



Meer info:

https://www.room100.nl/louis-poulsen-oe-quasi-light-exhibition/

https://www.louispoulsen.com/nl-nl/professional/inspiration/nieuws/oe-quasi-light

https://www.studiojosha.nl

https://www.ceipps.nl

https://www.smolclassics.nl

https://www.facebook.com/quattrobenelux