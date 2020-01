Getuigen gezocht van aanrijding bromscooters Stadskanaal

STADSKANAAL – De politie is op zoek naar getuigen van een aanrijding tussen twee bromscooters op de Belgiëlaan afgelopen dinsdag 21 januari in Stadskanaal. Bij dat ongeluk raakte een 17-jarig meisje gewond, haar bromfiets is waarschijnlijk rijp voor de sloop. De veroorzaker ging er na enige tijd vandoor.

Het meisje werd omstreeks half zeven ’s avonds in de flank geraakt door een bromscooter die haar tegemoet reed. Waardoor de tegenligger uit de koers raakte is nog onduidelijk. De persoon in kwestie ging in eerste instantie met het slachtoffer mee naar een familielid van haar dat vlakbij de plek van het ongeluk woont. Toen eenmaal duidelijk werd dat de politie gebeld zou worden ging de onbekende er vandoor.

De veroorzaker was betrekkelijk klein en had een tenger postuur. Hij had het haar tot op de schouders en droeg een baseballpetje. De man vertelde nog dat hij de bromscooter nog maar een dag in zijn bezit had. De bromscooter was blauw van kleur.

Heb je de aanrijding gezien of meen je te weten wie de veroorzaker is horen we dat graag. Ze zijn te bereiken via 0900-8844 (politiebureau Stadskanaal).