Janick Lanting zilver en Dylano Stoter brons op Regio Cup jeugddammen in Hijken

HIJKEN – Bij de Regio Cup jeugddammen in Hijken vielen Janick Lanting (12 jaar) uit Bad Nieuweschans en Dylano Stoter (13 jaar) uit Oude Pekela in de prijzen.

Zaterdag 25 januari stond in het Drentse Hijken de 5e Regio Cup voor jeugddammers op het programma. In de plaatselijk Dorpshoeve kon Rik Smit als regio Cup jeugdleider ruim 50 deelnemers verwelkomen, die ondertussen in groepjes van 8 waren ondergebracht. Alleen groep 1 t/m 3 bestonden uit 6 deelnemers die de partijen met de klok afwerkten. Het speeltempo in groep 1 was bepaald op “Fischer 10 + 10” en groep 2 en 3 “Fischer 10 + 5”.

De deelnemers kwamen uit Groningen, Hoogeveen, Urk, Dedemsvaart, Gramsbergen, Beilen, Hooghalen, Drachten, Wedderveer, Bad Nieuweschans, Beerta, Oude Pekela en Winschoten.

Oost Groningen

De delegatie uit Oost Groningen werd gevormd door 9 dammers die uit Oude Pekela, Beerta, Bad Nieuweschans, Wedderveer en Winschoten kwamen. Daarmee vielen

Janick Lanting (12 jaar) uit Bad Nieuweschans en Dylano Stoter (13 jaar) uit Oude Pekela in de prijzen. Janick werd na barrage 2e in groep 1 en Dylano Stoter legde beslag op een keurige 3e plaats in groep 2. Nickey Loots (13 jaar) en Jamey Loots (15 jaar) vielen beide met een 4e plaats net buiten de bekers, met de aantekening dat Nickey de barrage om de 3e plaats nipt verloor. Hermann Loots (13 jaar) , Yara de Veld (15 jaar), Jona Bos (11 jaar), Loïs Hofsté (10 jaar) en Elize van der Kamp ( 9 jaar) eindigde in de middenmoot van hun groep.

De prijzen werden na afloop uitgereikt door Rik Smit en Jacco Keizer als jeugdleider van Hijken DTC.

6e Regio Cup

De laatste en 6e Regio Cup staat gepland op zaterdag 14 maart in Dedemsvaart. De cyclus van de Regio Cup toernooien begon, dit seizoen overigens, in Gramsbergen gevolgd door Groningen, Ureterp en Hoogeveen.

Wisselbeker

Bij de Regio Cup jeugdtoernooien worden de spelers als basis onderbracht in groepjes van acht spelers. Deelnemers met de hoogste speelsterkte komen in groep 1 en de minder sterke spelers in de lagere groepen. Debutanten beginnen sowieso in de laatste groep. Elk Regio Cup toernooi kent na afloop een zogenaamde “dagprijs” voor de speler die een 100% score heeft behaald, of één verliespunt heeft geleden, ongeacht in welke groep de speler zit. Volgens deze methode kan een speler in groep 8, die alles heeft gewonnen, eveneens in het bezit komen van de wisselbeker, met de aantekening dat deze speler bij het volgende toernooi promoveert naar een hogere groep. Deze deelnemer mag overigens de wisselbeker behouden tot de volgende Regio Cup. Bij elk Regio Cup toernooi worden tevens de behaalde punten van de deelnemers omgerekend naar percentages. Bijvoorbeeld wie alles wint krijgt 100 punten en diegene met een 50% score 50 punten. Volgens deze methode krijgen we na elke ronde een tussenklassement. Na de 6e en laatste Regio Cup wordt allereerst bepaald wie de “dagprijs” een maand mee naar huis mag nemen. Ondertussen wordt het eindklassement opgemaakt en mag de kampioen naderhand (lees: na één maand) de wisselbeker in de prijzenkast zetten tot de start van het volgend seizoen. Ondertussen heeft Janick Lanting zich na 5 sessies op de eerste plaats genesteld. Janick wist maar liefst op alle vijf toernooien en uitkomend in groep 1, een beker te bemachtigen.

Ingezonden door Geert Lubberink