DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek.

Lingen

Naar aanleiding van een bezoek aan Lingen door minister Annegret Kramp Karrenbauer vond gisteren een boerenprotest plaats. Het protest had het thema: “Wir rufen zu Tisch, sprecht mit uns, nicht über uns”.

Zo’n 450 trekkers en 600 demonstranten stelden zich, zoals afgesproken, op langs de linker en rechter kant van de Waldstraße. Volgens de politie verliep de actie vreedzaam, zonder incidenten.

Esterwegen

Gisteravond is om kwart voor tien een tankstation aan de Kirche in Esterwegen overvallen. Een medewerker en zijn vriendin werden door twee in het zwart geklede gemaskerde mannen bedreigd met een vuurwapen en een mes. Zij wisten via de achterdeur aan hun belagers te ontkomen.

De daders deden een greep in de kassa en gingen er vervolgens met dagopbrengst in een donkere personenauto in de richting van de Poststraße vandoor.

Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie Papenburg.

Leer, Weener, Bunde

De politie doet onderzoek in drie aangifte van inbraak bij personenauto’s. Zaterdag is tussen 11.00 en 13.50 uur het zijraam van een aan de Gorch-Fock-Straße in Weener geparkeerde Opel ingeslagen. De buit bestond uit een boodschappentas.

In de Süderhammrich in Leer werd uit een geparkeerde Renault een portemonnee met inhoud weggenomen. Van de auto werd tussen 07.00 en 16.30 uur een van de zijramen ingeslagen.

In de nacht van zaterdag op zondag is tussen 22.15 en 01.40 uur in Bunde een raam van een VW ingeslagen. De buit bestond uit een handtas.

Weener

In Holthusen bij Weener is gisteren en vannacht massaal gezocht naar een oudere dementerende vrouw. Zij was te voet en dun gekleed uit haar verblijfplaats vertrokken. Aan de zoekactie namen agenten, burgers, de brandweer van Weener, Stapelmoor, Diele en Vellage en de dienst reddingshonden uit Aurich deel. Om drie uur vannacht werd zij ongedeerd aangetroffen, waarna familieleden zich over haar ontfermden.