Noordster verliest in Heerenveen

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 26 januari 07.45 uur. Door John Havinga

Bewolkt maar nog droog

Het blijft vandaag opnieuw bewolkt met in de ochtenduren nevelige en mistige condities. Deze lossen in de loop van de ochtend op en dan blijft het vanmiddag bewolkt, met maxima rond 6 graden. De wind uit het zuiden is matig, kracht 3 à 4.

Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en vannacht gaat het licht regenen. De minimumtemperatuur ligt eigenlijk rond 5 à 6 graden, want het wordt in feite vannacht alleen maar zachter. De wind is vannacht matig uit het zuiden tot zuidwesten.

Heel ander weer deze week met maandag overwegend bewolkte condities en buiige regen. De maximumtemperaturen komen uit rond 9 graden, bij een matige zuid-zuidwestenwind. Dinsdag en woensdag worden ronduit guur, met een vrij krachtige west-zuidwestenwind en veel buien, ook met hagel en af en toe even zon. De maxima liggen dan rond 6 à 7 graden.