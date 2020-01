Sellingen stuurt koploper Raptim met een 2-0 naar huis

SELLINGEN – Vanmiddag leverde Sellingen een geweldige team prestatie door de koploper Raptim uit Coevorden met een 2-0 naar huis te sturen.



Door veel inzet en strijdlust werden de gasten geen moment gevaarlijk voor het doel. Raptim voetbalde iets beter, maar tot echte scoringskansen kwamen ze niet. Sellingen daar en tegen kreeg een paar kansjes, maar ook in de afwerking trof men geen doel. Ruststand 0-0.

Na de thee een fanatieker Sellingen om de gasten wat meer onder druk te zetten. De gevaarlijke counters van Raptim bleven niet uit. Maar zoals voor de rust, geen doelrijpe kansen.

In de 65ste minuut werd er hands gemaakt in het 16 meter gebied door een speler van Raptim. De scheids wees direct naar de penaltystip, waar vandaan Ben Bos ( in 2e instantie ) de bal in het net schoot: 1-0 voor Sellingen.

Raptim werd sterker en sterker maar faalden in de afwerking. In de 81 ste minuut maakte de keeper van Raptim hands buiten de 16 meter lijn. De scheidsrechter gaf rood en de gasten moesten met 10 man verder. In de 88 ste minuut scoorde Sellingen door een uitval door Corne Prins de bevrijdende 2-0.

De wedstrijd had een sportief verloop, waardoor de scheidsrechter het niet moeilijk had. Sellingen heeft door deze overwinning 19 punten uit 12 wedstrijden en staan op de zevende plaats.



Tekst en foto’s: Johannes Velthuis