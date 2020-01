Westerwolde verliest onnodig van CEC

VLAGTWEDDE – Met CEC uit Emmer-Compascuum als laatste tegenstander sloot Westerwolde zondagmiddag met een 3 – 1 nederlaag in eigen huis de eerste helft van de competitie teleurstellend af.

Het was andermaal een zure nederlaag die op zich niet nodig was geweest. Maar als je zelf de kansen niet benut en de tegenstander doet dat wel, je op onnavolgbare wijze in eigen doel schiet en uiteindelijk tegen tien man de aanvalsgolf dusdanig opzet dat er geen doorkomen aan is, dan heb je ook niet zoveel recht van spreken. Gelukkig hielden de mannen van trainer Lars van Ravenhorst gedurende de gehele wedstrijd het hoofd er iets beter bij dan de tegenstander. De regen aan gele kaarten werd namelijk ook door CEC glansrijk gewonnen. Van de totaal elf door scheidsrechter Stel uit Leeuwarden gegeven gele kaarten gingen er acht – waaronder één keer dubbel geel dus rood – naar CEC en drie naar Westerwolde.



Westerwolde ging in deze wedstrijd voortvarend van start, want al na vier minuten wist Elroy van der West met een schitterende pass de pijlsnelle René van der Laan te bereiken die met links keeper Gerben Springer van CEC met een geplaatst schot in de verre hoek het nakijken gaf: 1 – 0.

Lang konden de Vlagtwedders niet van de voorsprong genieten, want in de 10 de minuut werd een prima aanval over links doeltreffend afgerond door Jordy Eggengoor. Aan deze treffer ging niet adequaat reageren van de Westerwolder defensie vooraf, waardoor trainer van Ravenhorst genoodzaakt was zijn formatie iets anders te laten spelen.

Een mooi voorbeeld van daar waar grote kansen door Westerwolde niet benut werden, maar de tegenstander wel toesloeg, viel te noteren in de 35ste minuut. René van der Laan vergat oog in oog met de keeper van CEC raak te schieten, maar in de razendsnelle counter was het Leon Harms die namens CEC de trekker wel doeltreffend overhaalde en de bal in de verre hoek liet ploffen: 1 – 2.

Hoewel er nog meer grotere en kleinere kansen voor beide ploegen vielen te noteren, kon het moment in de 42 ste minuut toch wel als hoogtepunt worden aangemerkt. Daar waar doelman Hebers – hersteld van een opgelopen blessure vlak voor de winterstop – de bal ogenschijnlijk zonder problemen kon pakken, liet hij deze los, waarna hij een aangestormde aanvaller van CEC onreglementair ten val brak. Scheidsrechter Stel kon niet anders dan een strafschop geven. Maar het was dezelfde Hebers die met een katachtige reactie de goed ingeschoten bal van aanvoerder Tom Rengers uit zijn doel ranselde. Derhalve konden beide ploegen met een 2 – 1 stand in het voordeel van de gasten de thee opzoeken.



Uit alle macht probeerde Westerwolde in de tweede helft de gelijkmaker te forceren, maar niemand van de thuisploeg had vanuit de kansen die er ontstonden het vizier op scherp staan. Maar toch was het een Westerwolde-speler die in deze gemiddeld niet vermakelijke wedstrijd de laatste treffer voor zijn rekening nam. Het was Henri Boekelo, die vanuit een verdwaald schot van een CEC-speler, dat normaliter naast zou zijn gegaan, de bal dusdanig hard op de pantoffel nam, dat de bal miraculeus in het eigen doel verdween: 1 – 3.

Deze tegenslag kwam Westerwolde niet meer te boven en ook na het wegsturen van Matthijs Kok van CEC door arbiter Stel was de Vlagtwedder elf niet bij machte de CEC-muur te slechten. CEC voetbalde de wedstrijd met tien man soeverein uit en trok de verkregen voorsprong dan ook zonder al te veel problemen over de streep. Na het laatste fluitsignaal van de ook deze middag goed, maar af en toe iets te lankmoedig leidende scheidsrechter Stel, konden de mannen van trainer Goeree zich dan ook het zelf meegebrachte bier goed laten smaken. Maar misschien was de drank ook wel meegenomen om de nare bijsmaak van de vele onnodig door praten verkregen en na harde overtredingen gegeven gele kaarten weg te spoelen.



Na drie nederlagen op rij is het voor Westerwolde met het oog op de tweede competitiehelft voornamelijk naar beneden kijken. Het degradatiespook is op De Barlage nog niet gesignaleerd, maar er zullen de komende weken zo langzamerhand toch weer wat punten moeten worden gepakt om aan het eind van de race in de eindstand op de plaats te staan die overeenkomt met de vooraf uitgesproken doelstelling. Maar gelet op de kwaliteiten van het team moet rechtstreekse handhaving mogelijk zijn. Hopelijk kunnen volgende week zondag de punten meegenomen worden uit Steenwijksmoer, waar het plaatselijke Protos dan om 14.00 uur de tegenstander is.



Opstelling Westerwolde: Henk Hebers – Thom Postma – Rik te Velde (70 ste min. Thorben Hulsman) – Rudolf Riks – Peter Beens (46 ste min. Jarno v.d. Laan) – Mark Geukes – Henri Boekelo – Kevin v.d. Laan – Elroy v.d. West – René v.d. Laan (80 ste min. Ben Ophof) – Bartel Geleijnse



Scheidsrechter: dhr. W. Stel

Amusementswaarde: 5

Toeschouwers: 100

Ingezonden door H.J. Pleiter