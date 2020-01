Zes aanhoudingen na inval woning Groningen

GRONINGEN – Donderdagavond heeft het arrestatieteam rond middernacht in de Kometenstraat een inval gedaan. Dit naar aanleiding van informatie dat er in de woning mogelijk iemand tegen zijn wil werd vastgehouden.

Aanhoudingen

In een woning aan de Kometenlaan troffen de agenten een gewond persoon aan. Het gaat om een 24-jarige jongen uit Groningen. De man werd tegen zijn wil vastgehouden. Hij werd per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Er werden toen zes verdachten aangehouden. De politie heeft vrijdag een zevende aanhouding gedaan. Deze man meldde zich vrijdag zelf bij de politie.

Uit onderzoek is vast komen te staan dat het slachtoffer daadwerkelijk tegen zijn wil werd vastgehouden. Vijf van de zeven personen zijn zaterdag in vrijheid gesteld omdat niet is gebleken dat zij betrokken zijn geweest. In de woning is de afgelopen dagen uitgebreid onderzoek gedaan. Het onderzoek naar de twee andere verdachten en hun betrokkenheid bij de vrijheidsbeneming gaat door. Het duo zit in de beperkingen. Om die reden kan meer informatie over het incident niet gedeeld worden.