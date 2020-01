Behandel-app informeert orthopedie-patiënten voor én na operatie

STADSKANAAL, EMMEN, HOOGEVEEN – Patiënten die bij Treant een nieuwe knie, heup, schouder of kruisband krijgen, worden met behulp van een heuse behandel-app voorbereid op en geïnformeerd over de operatie. Ook na de ingreep is het de behandel-app die op eenvoudige wijze de patiënt advies geeft en wijst op belangrijke thema’s die van belang zijn bij het herstel. Sinds de introductie hebben al bijna 3.000 patiënten bij Treant gebruikgemaakt van de handige app.

Orthopeed Olaf Verhoof had wel oren naar de nieuwe manier van het geven van informatie aan patiënten en introduceerde de app al snel binnen de vakgroep van orthopeden bij Treant. De eerste versie verscheen in het najaar van 2017 waarna een aantal belangrijke updates volgden. Sinds eind 2018 wordt de app actief onder de aandacht gebracht van de patiënten. Inmiddels is de app niet meer weg te denken in de manier van voorlichten van patiënten over hun aanstaande knie-, heup- of schouderoperatie.

‘Het leuke aan de app, is dat onze patiënten al op voorhand op handige wijze herinnerd worden aan de voorbereidingen op hun operatie en de operatie zelf. Met behulp van push-berichten, ontvangen patiënten diverse meldingen. Dat kan bijvoorbeeld een reminder zijn dat ze over een x aantal dagen worden geopereerd, maar dat kan ook zijn dat we ze erop attenderen dat het handig is om op voorhand een coldpack in de vriezer te hebben, zodat ze hun knie goed kunnen koelen na de operatie’, licht Verhoof toe.

Meneer Booij (75) is vorig jaar geopereerd door Verhoof. Hij kreeg in augustus een nieuwe linkerknie, omdat hij veel pijnklachten had van de slijtage in de knie. ‘De dokter vertelde mij over de app en ik heb hem meteen gedownload. Het is heel handig; alle informatie staat erin, ik heb er veel aan gehad!’, vertelt meneer Booij enthousiast. Ook over de operatie en het herstel is meneer tevreden: ‘100 procent geweldig is het gegaan. Ik was de oudste patiënt op de afdeling, maar ik kon als eerste de sokken zelfstandig aantrekken na de operatie’, grapt hij.



De app is voor alle patiënten die een nieuwe knie, heup, schouder of kruisband krijgen gratis te downloaden. In de toekomst zullen er meer soorten ingrepen beschikbaar komen in de app.

