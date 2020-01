De Likt, 14 andere acts en kunst- en expeditieprogramma voor Grasnapolsky

SCHEEMDA – Arnold Veeman, Chibi Ichigo, De Likt, Fenna Fiction, Joya Mooi, Junodream, Neighbours Burning Neighbours, Oberman, Pascal Deweze, Pushin Wood Soundsystem, St. Paul, Tammo Hesselink, Vito, White Dress en Wooze zijn toegevoegd aan het programma van festival Grasnapolsky. Daarnaast is ook het kunst- en expeditieprogramma bekend. De zevende editie van Grasnapolsky vindt plaats op 6, 7 en 8 maart 2020 in voormalig strokartonfabriek De Toekomst in Scheemda te Noordoost-Groningen. De kaartverkoop is inmiddels gestart.

Programma bijna compleet

Met deze aankondiging is het muziekprogramma van Grasnapolsky nagenoeg compleet. In totaal treden zo’n 50 artiesten op tijdens het winterfestival. De Likt brengt dit voorjaar nieuwe plaat ‘De Kopstoot’ uit. Frontman Jordy Dijkshoorn is vorige week tijdens ESNS in Groningen officieel beëdigd tot burgemeester van Grasnapolsky 2020 en krijgt zijn eigen kopstootbar tijdens het festival. Met Wooze en Junodream kondigt Grasnapolsky twee Britse acts aan die op het punt van doorbreken staan. “Op eerdere edities van Grasnapolsky stonden acts als Klangstof, Altin Gun, Bazart en Her’s vlak voor ze doorbraken. Ik verwacht dat Wooze en Junodream dit jaar dezelfde stap zullen zetten en volgend jaar op alle grote festivals te zien zullen zijn.”, aldus programmeur Jelte Haringa. Op zaterdagnacht is er een dansavond met Nous’klaer labelbaas Oberman, Tammo Hesselink, Fenna Fiction en Meetsysteem. Arnold Veeman en Pushin Wood Soundsystem zijn twee regionale namen die aan het programma worden toegevoegd.

Kunst en expedities

Ook uit Groningen komt kunstenaar Louwe Noordhoff, die speciaal voor Grasnapolsky een installatie ontwikkelt geïnspireerd op het verval en herstel van fabriek De Toekomst. Audiovisueel kunstenaar Jildert Viet werkt voor Grasnapolsky aan een kunstwerk waarin hij oude LCD schermen een nieuwe bestemming geeft.

Daarnaast zijn er expedities waarbij bezoekers aan de hand van het thema ‘Ritme van de Tijd’ worden meegenomen door de fabriek én de omgeving. Zo neemt theatermaker Sijas de Groot de bezoekers tijdens ‘De Toekomst in Perspective’ mee door fabriek De Toekomst terwijl men via koptelefoon een mix van verhalen, muziek en omgevingsgeluiden hoort. Met expeditie ‘Tour de Boer’ gaan bezoekers met een huifkar langs lokale boeren, die vertellen over het maken en bewerken van streekproducten.

