‘Halte 7’-partijen werken samen voor Oldambt

OLDAMBT – In de gemeente Oldambt gaan 7 politieke partijen onder de noemer ‘Halte 7’ samen werken aan een nieuwe vorm van bestuurlijk overleg. De partijen VVD, D66, CDA, ChristenUnie, PvdA, Partij voor het Noorden en GBO hebben allen deelgenomen aan de eerdere coalitiebesprekingen en ingestemd met de huidige begroting plus herstelplannen. Gezamenlijk hebben zij uitgesproken verantwoordelijkheid te willen nemen voor haar inwoners en voor de gemeente Oldambt.

Minderheidscoalitie

De nieuwe bestuursvorm laat de 7 partijen alle ruimte voor individuele standpunten en er is dan ook geen sprake van coalitievorming of gedoogsteun. Oldambt gaat tot de verkiezingen in 2022 verder met een minderheidscoalitie, waarmee het proces om te komen tot een meerderheidscoalitie is afgesloten.

Procesbegeleiding Rika Pot, voormalig waarnemend burgemeester in Oldambt, is gevraagd om dit proces te begeleiden. Zij wil dit graag doen voor de positie van Oldambt en haar inwoners. Halte 7 werkt er naartoe om in de raadsvergadering van maart een basisdocument te presenteren met haar ambities en uitgangspunten. Doel is dat de gemeente Oldambt voldoende bestuurskracht uitstraalt om de zware opgaven in de gemeente voor de komende jaren aan te pakken.

