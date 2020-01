In ‘Atelier Veranderland’ maken kinderen hun eigen ideale plek in Groningen

BELLINGWOLDE – Op zaterdagmiddag 22 februari maken kinderen in ‘Atelier Veranderland’ hun eigen ideale plek in Groningen.

In het MOW tref je nog tot en met 29 maart de tentoonstelling “Denkend aan Groningen.” Twintig kunstenaars maakten schilderijen, tekeningen en installaties waarmee ze vertellen wat zij het mooist vinden aan het platteland van Groningen.

Op zaterdagmiddag 22 februari zijn jonge bezoekers aan de beurt! Vanaf 13 uur kun je aan de slag in ‘Atelier Veranderland’.

Kies een foto van het Groninger land en maak daar je eigen kunstwerk van. Tekenen, schilderen, krijten, knippen en plakken, alles mag. Er is maar één voorwaarde: je móet iets aan het landschap veranderen. Wat dat is bepaal je zelf. Kan het simpeler? Moet het grootser? Welke kleuren wil je aanpassen? Wil je misschien iets toevoegen; een huis, een boom, een mens, een dier? Ga je gang en maak er jouw eigen ‘Veranderland’ van!

De workshop is gratis en geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 6 jaar. Aanmelden mag maar is niet noodzakelijk. Meer weten? Stuur een mail of bel: 0597 – 53 15 09

Vanaf 13 uur kun je op elk moment aanschuiven bij deze workshop. Bij voldoende ruimte kunnen ook ouders, opa’s of oma’s meedoen.

Over het MOW

Onder de naam ‘MOW Jong!’ biedt het museum een speciaal programma voor jonge bezoekers. Iedereen onder de 18 jaar mag gratis naar binnen en bij elke tentoonstelling kun je als kind je eigen route volgen. Tijdens schoolvakanties en Oktobermaand Kindermaand organiseert het MOW regelmatig extra activiteiten.

Het MOW vind je aan de Hoofdweg van Bellingwolde. Het museum biedt vaste ruimte aan schilderijen van fijnschilder Lodewijk Bruckman en aan kunstenaars uit eigen regio. Het merendeel van het museum staat in het teken van een wisselend programma, waarbij onderwerpen uit de kunst of met een historische achtergrond beide of in samenhang aan bod komen.

Datum workshop: zaterdagmiddag 22 februari van 13 – 17 uur

Website:www.museumdeoudewolden.nl/agendaitem/atelier-veranderland

