Kraantje Pappie & Guus Meeuwis – Nacht is de Hollandse Nieuwe van deze week

In 2020 is het maar liefst 25 jaar geleden dat Guus zijn carrière kickstartte met de allround sloopkogel “Het Is Een Nacht”. Kraantje, eveneens fijnproever en boegbeeld van nachtelijke vibes, zag dit als de perfecte aanleiding om de kampvuur-klassieker flink onder handen te nemen. Mét Guus dus, die voor deze gelegenheid een nieuwe draai geeft aan zijn eigen tekst, waardoor hij o.a. zingt over de primaire levensbehoeften ‘cash en baguettes’ (gaat dat horen). De flamboyante rapper en Brabantse zanger zijn al langer bevriend, waardoor sprake is van wederzijdse kruisbestuiving. Zo is bij Kraantje tegenwoordig een sierlijke, Meewesque vibrato te ontdekken in zijn zangstem, en werd Guus onlangs gesignaleerd in een broek bedrukt met iets wat verdacht veel leek op een Versace-print. De video geeft een kijkje in deze opgebloeide vriendschap en is opgenomen in Londen. In de clip nemen de mannen elkaar mee naar hun favoriete hang-outs in de Engelse hoofdstad.