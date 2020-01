Meyer Werft viert zijn 225 ste verjaardag

PAPENBURG – Morgen viert de Meyer Werft zijn 225 ste verjaardag.

De Meyer Werft werd in het centrum langs het Papenburger Hauptkanal, op de plek waar nu Hotel Alte Werft en de Stadthalle Papenburg staan, op 28 januari 1795 door Willm Rolf Meyer opgericht. De werf heette toen Thurm Werft. De werf is al zeven generaties familiebezit.

In de werf worden per jaar drie cruiseschepen gebouwd. Er zijn 3.625 medewerkers en honderden toeleverings- en partnerbedrijven, die ook nog eens aan duizenden mensen werk bieden.

De werf bouwt momenteel aan de Iona (P&O Cruises), Spirit of Adventure (Saga Cruises) en de Odyssey of the Seas (Royal Caribbean International). De Iona is het vijftigste cruiseschip dat door de werf wordt gebouwd.

De Meyer Werft was de eerste werf in de regio die schepen van ijzer bouwde. Andere werven bouwden schepen van hout. De Meyer Werft rustte zijn schepen uit met stoommachines. Nieuw was in 1872 de raderstoomboot met de naam Triton (zie foto). Dit schip werd onder leiding van Joseph Lambert Meyer voor 90% door de werf zelf gebouwd.

In 1913 werd de Graf Goetzen gebouwd, een combinatie van een vracht- en passagiersschip. Het schip is nog steeds in de vaart. Het schip werd na de bouw gedemonteerd en, in dozen verpakt, verscheept naar Tanzania, waar zij weer werd opgebouwd. De Graf Goetzen is te zien in diverse films en dient als onderwerp voor diverse verhalen en boeken.

In de beide Wereldoorlogen en crisistijd verkeerde de werf in zwaar weer. In 1948 voltooide de werf na een lange bouwperiode van negen jaar met veel onderbrekingen het lichtschip Elbe 1. In de jaren vijftig bouwde de werf in opdracht van de Britse Gemenebest de Mauritius. Dit schip werd ingezet op de Britse kolonie Mauritius.

Voor Indonesië werden 34 passagiersschepen en voor Scandinavische rederijen werden veel veerboten gebouwd. Onder leiding van Joseph-Franz en Godfried Meyer begon de werf met de bouw van gastankers. Midden in de Koude Oorlog in 1974 begon de werf met het bouwen van zes gastankers voor de toenmalige Sovjet Unie.

Ook werd toen aan de Eems de huidige werf gebouwd. In de jaren 80 versterkte de Meyer Werft met de bouw van cruiseschepen zijn marktpositie. Het eerste cruiseschip dat de werf voltooide was de Homeric in 1986.

In 2018 had de Meyer Werft de primeur met de bouw van de Aida Nova, het eerste cruiseschip op vloeibaar gas. Tot 2023 heeft de werf nog zeven van deze op milieuvriendelijke wijze aangedreven cruiseschepen op stapel staan.

Vandaag de dag is de Meyer Werft een familiebedrijf met scheepswerven in

Papenburg, Rostock-Warnemünde en Turku (Finnland). Ook is de werf actief op sociaal vlak door bijvoorbeeld de stichting van een vakbond metaal, een ziekenfonds voor werknemers, scholing en de oprichting van een dagverblijf voor kinderen van werknemers.



Het 225 jarig bestaan zal morgen niet groots worden gevierd. Wel is er een bijeenkomst voor de medewerkers.

Ter gelegenheid van het jubileum wordt een boek met 228 pagina’s uitgegeven met als titel: “Schiffbauer aus Leidenschaft”.

Ingezonden door de Meyer Werft