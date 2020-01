Moi Forum! Dag van de Grunneger toal pakt uit in Forum Groningen

GRONINGEN – Over krap twee maanden, op zaterdag 21 maart, vindt de 11e editie van de Dag van de Grunneger toal plaats onder een nieuwe naam én op een nieuwe locatie. Dit keer wordt het jaarlijkse streektaalevenement niet georganiseerd binnen en om het gebouw van de Groninger Archieven, maar strijkt het met Moi Forum! als nieuwe evenementnaam neer in Forum Groningen. “Na tien jaar de Dag georganiseerd te hebben in de archieven is het tied veur wat nijs. Het nieuwe Forum Groningen wordt gezien als dé huiskamer van de stad Groningen. Maar wij zien het Forum ook als het kloppend hart voor de Ommelanden.” Aldus de organisatie.

Moi Forum!

Onlangs kreeg het Gronings een speciale en vaste plek binnen het Forum gebouw. Een muurkunstwerk met het gedicht Dichten, geschreven door Simon van Wattum, werd eind november onthuld tussen de boeken op de derde verdieping. Een bijzonder initiatief van Stichting Grunneger toal en een mooi gebaar van het Forum naar de bewoners van stad en provincie Groningen. In het markante Forumgebouw in hartje Groningen kunnen de Groninger taal en identiteit niet ontbreken. Zo vindt ook de organisatie van Moi Forum! Dag van de Grunneger toal 2020. “De Dag van de Grunneger toal verdwijnt niet, het blijft een toogdag voor het Gronings en voor iedereen die van Groningen en het Gronings houdt. Met de nieuwe locatie zijn er nieuwe mogelijkheden. Onze trouwe bezoekers kunnen rekenen op activiteiten zoals we die eerder ook organiseerden. En er zijn nieuwe Forum-bezoekers die we ook meenemen en laten genieten van Moi Forum!.”

Programma

Moi Forum! pakt uit met Groningstalige muziek, literatuur, verhalenvertellers, een kinderprogramma en nog veel meer. Erwin de Vries & band treedt op en ook bevestigd zijn zangeres Marlene Bakker, pop/rockformatie Swinder en zanger/muzikant Gert Sennema met zijn band Westkantstad. De Toalmaarkt, waar Groninger streektaalorganisaties zich presenteren, zal niet ontbreken en er zijn speciale activiteiten rondom het digitale woordenboekproject WoordWaark. Binnenkort is het volledige programma bekend. Kijk voor meer informatie op www.cgtc.nl.

Organisatie

Moi Forum! Dag van de Grunneger Toal 2020 wordt georganiseerd door Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC), Stichting t Grunneger Bouk, Forum Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen.

