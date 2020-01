Personeel Openbaar Onderwijs Westerwolde draagt steentje bij in de zorg

VLAGTWEDDE – Vrijdag draagt het personeel van OBS De Clockeslach en OBS De Plaggeborg een steentje bij in de zorg.

Donderdag 30 en vrijdag 31 januari wordt er opnieuw een landelijke stakingsdag georganiseerd. Onderwijzend personeel legt in heel Nederland het werk neer om te strijden voor structurele oplossingen in het basis en voortgezet onderwijs. Alle 7 openbare basisscholen van Openbaar Onderwijs Westerwolde zullen deze twee dagen dicht zijn.

Niet alleen in het onderwijs is de nood hoog, ook in overige publieke sectoren zijn grote problemen; de werkdruk is overal (te) hoog. Leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel van OBS De Clockeslach en OBS De Plaggeborg zullen daarom vrijdagochtend 31 januari gaan helpen in zorgcentrum De Bolderbörg in Vlagtwedde. Gedurende deze ochtend zullen zij het verzorgend personeel helpen met taken waar zij weinig of geen tijd voor hebben, zoals koffie schenken, immobiele bewoners vervoeren en een praatje maken met de bewoners. Op die manier willen de onderwijzers de verbinding zoeken met hun collega’s in de zorg. Immers, de problemen in zowel het onderwijs als de zorg zijn problemen van iedereen!

De onderwijzers en ondersteunend personeel zullen van 10.00 uur tot ca. 11.30 uur aanwezig zijn in De Bolderbörg.

