Richard Streuding nieuwe trainer bij vv Westerwolde

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 27 januari 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

WISSELVALLIGE DAGEN

Na het regenfront van vannacht is het nog bewolkt met af en toe een beetje regen of motregen. Ook vanmiddag en vanavond is het meestal bewolkt met weinig opklaringen, en soms een regenbui. Maximum rond 8 graden, bij een matige wind uit zuidwest tot zuid.

Vannacht en morgenochtend is het regenachtig en vrij nat, morgenmiddag zijn er wel opklaringen maar ook nog enkele buien. En bij een bui is dan kans op onweer en windvlagen. Minimum vannacht rond 4 graden, temperatuur morgen rond 5 graden.

Woensdag is er een stevige westenwind met enkele opklaringen maar ook een bui, donderdag is het overwegend droog. En in grote lijnen blijft het op de lange termijn wisselvallig en vrij zacht.