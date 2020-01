Tweekarspelen kunstroute op 21, 22, 28 en 29 maart

WESTERWOLDE, OLDAMBT – Eind maart, op 21, 22, 28 en 29 maart vindt voor de 23ste keer de Tweekarspelen kunstroute plaats. Twee weekeinden wordt u de mogelijkheid geboden van diverse kunst te genieten.

De Tweekarspelenkunstroute is een inmiddels bekend regionaal evenement in het landelijke Oost-Groningen. Jaarlijks trekt de route meer dan duizend kunstliefhebbers. De charme van deze route is dat het, door zijn beperkt gehouden aantal deelnemers, een intieme route is. Aan deze route nemen dit jaar in totaal 14 enthousiaste beeldende kunstenaars deel. Zij werken in Winschoten, Wedderveer, Wedde, Veele, Blijham, Bellingwolde, Oudeschans, Bad Nieuweschans en Drieborg. Het evenement wordt door de hele kunstenaarsgroep gezamenlijk voorbereid. De kunstenaars kennen elkaar en elkanders werk. Ze zorgen ieder jaar weer voor een afwisselend aanbod. Op de verschillende locaties, die per fiets of auto te bereiken zijn, vindt u vertrouwd of zich telkens vernieuwend werk, ambachtelijke of beeldende kunst, werken die voor zich spreken of een verhaal nodig hebben en bekende of minder bekende gebruikte technieken.

Opvallend

Opvallend is de diversiteit aan kunstuitingen, stijlen en toegepaste materialen van de 14 kunstenaars die dit jaar deelnemen. Dit zijn Cilia de la Court (beelden en schilderkunst), Krijn de Groot (tekeningen en schilderijen), Rudolf Holleman (schilderijen en objecten), tekeningen Willem van de Sanden (schilderijen en grafiek), Marloes Buigel-Boering (schilderijen en tekeningen), Marije Wensink, Goudwicht (Edelsmid), Hella Maas ( schilderijen) Greet Kloeg ( wandobjecten) en Anka Willems (tekeningen, schilderijen en objecten), Mieke van Es ( schilderijen, tekeningen). En Nieuwe deelnemers zijn dit jaar Hein Termeer ( schilderijen), Bep Jansse-Van Noordwijk, (Beelden en sieraden) Fokko Kuiper (Schilderijen) en Corine Heemskerk-Deddens, (Glasobjecten). Allen ontvangen u graag in hun huis, atelier, of galerie.

De route van circa 60 km op de grens van Westerwolde en Oldambt kan op elk willekeurig adres worden gestart en is in twee richtingen bewegwijzerd. De opvallende, gele TKR-tonnen wijzen u de ingang.

Een Overzichtsexpositie In Oudeschans.

In de Garnizoenskerk van Oudeschans (Voorstraat 33) is tijdens de 4 routedagen van 11.00 tot 17.00 uur een Tweekarspelenkunstroute overzichtsexpositie. Hier kunt u een indruk krijgen van het gebodene en eventueel een keuze maken van welke kunstenaars u nog meer werk wilt zien.

N.B. Parkeren bij voorkeur op de parkeerplaats kruispunt Molenweg/Koude Hoek. 2

De website https://www.tweekarspelenkunstroute.nl/ biedt u nog veel meer interessante informatie over de kunstenaars en hun werk.

Ingezonden