NIEUW-WEERDINGE – Vanochtend is om 06.20 uur is van de oprit aan de Weerdingerkanaal Nz in Nieuw-Weerdinge een witte Seat Ibiza voorzien van het kenteken 4-ZTZ-40 weggenomen. De sleutels moeten al eerder uit de woning zijn weggenomen. De auto is vervolgens weggereden in de richting van Ter Apel.

Weet u waar dit voertuig nu is of weet u meer over deze diefstal? Bel 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.