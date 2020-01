Co-assistenten Treant in actie voor project ‘Voel je goed!’

STADSKANAAL, EMMEN, HOOGEVEEN – Co-assistenten van de ziekenhuizen in Hoogeveen, Stadskanaal en Emmen komen in actie voor het project ‘Voel je goed!’ van Stichting Lezen en Schrijven. Dit project ondersteunt mensen die moeite hebben met taal bij het ontwikkelen van vaardigheden om gezond te leven.

Met een benefietgala en een aantal ludieke verkoopacties in de ziekenhuizen hopen de coassistenten (geneeskundestudenten in opleiding tot arts) zoveel mogelijk geld in te zamelen voor dit goede doel. Onder leiding van Burgemeester Eric van Oosterhout van de gemeente Emmen, zal tijdens de benefietavond een veiling worden gehouden. Ook wordt er een loterij georganiseerd. De coassistenten worden daarbij gesponsord door verschillende bedrijven uit de regio.

‘We hebben voor dit project gekozen, omdat het bijdraagt aan het voorkómen van gezondheidsproblemen. We hopen zoveel mogelijk geld op te halen, zodat mensen in deze regio die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om bewuster en gezonder te leven, die hulp ook kunnen krijgen’, vertelt coassistent Jorrit van der Linden.

Project ‘Voel je goed!’

Voor mensen die moeite hebben met taal is het vaak lastig om betrouwbare gezondheidsinformatie te vinden, te begrijpen en toe passen in hun dagelijks leven; bijvoorbeeld over gezonde voeding. Daardoor heeft deze groep een grotere kans op overgewicht en aandoeningen die daarmee samenhangen. Daar komt bij dat zorgverleners vaak niet weten dat iemand moeite heeft met lezen en schrijven en laaggeletterden dit vaak uit schaamte niet zelf aangeven. De begeleiding door bijvoorbeeld de huisarts of diëtist heeft daardoor niet altijd het gewenste effect. Daarom is het project ‘Voel je goed!’ opgericht door Stichting Lezen en Schrijven.

Gedurende een programma van 20 weken wordt, in samenwerking met een diëtist en een vrijwilliger, in groepsverband gewerkt aan een gezonde leefstijl. Deelnemers leren in de lessen hoe ze gezonder kunnen eten en meer kunnen bewegen, oefenen het gezonde gedrag en krijgen ondersteuning om dit vol te houden. Daarnaast is er aandacht voor de rol van de omgeving en de communicatie met zorgverleners.

Meer informatie: https://www.taalvoorhetleven.nl/partner/projecten/projectvoelgoed

