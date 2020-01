De Stoma vereniging organiseert een contact- c.q inloopmiddag

MUSSELKANAAL – De stomavereniging organiseert regelmatig een contact- c.q inloopmiddag. De eerstvolgende middag is op woensdag 12 februari 2020 van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Deze middag is de enige in zijn soort in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe en is bedoeld voor een ieder die een stoma heeft of misschien een stoma krijgt, maar ook voor degene die geïnteresseerd is in dit onderwerp of hier meer informatie over wil.

We nodigen nadrukkelijk ook verpleegkundigen uit de wijk of ziekenhuis uit deze middag te komen bezoeken. Zij kunnen misschien eventuele vragen van aanwezigen beantwoorden of op een andere manier iets aan de middag toevoegen door bijvoorbeeld iets te vertellen over hun ervaring in de praktijk. Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee.

De toegang is gratis voor leden en niet leden van de stomavereniging.

De middag vindt plaats in: Accommodatie De Nardusbloem Akkerweg 57 9581 CG Musselkanaal.

