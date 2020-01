Foto Kral in beeld en muziek van Krzysztof in Pekelder Proatcafé

NIEUWE PEKELA – Op 4 februari herleven in het Pekelder Proatcafé oude tijden en wordt Pekela’s bekendste fotozaak weer in het volle licht geplaatst.

Op welke manier Carel Kral zichzelf – en zijn zeven zonen – in de kijker speelde en zelfs landelijke bekendheid verwierf, zal op deze avond in de lezing van Gerard Kral duidelijk worden. In woord en beeld zal hij voor het voetlicht brengen, hoe opkomst, succes maar ook neergang van het bedrijf zich hebben afgespeeld.

De presentatie vindt plaats in de Binding in Oude Pekela en begint om half acht.

Tussen de bedrijven door is ook tijd vrijgemaakt voor muzikale ontspanning, want de tweede gast van de avond is Johnny Cash-vertolker én Grunneger troubadour Krzysztov Groen.

Graag tot ziens op 4 februari.

