Hamsteren bij de 2e Kanskleding Nieuw-Buinen

NIEUW-BUINEN – Hamsteren bij de 2e Kanskleding op woensdag 5 februari



Op woensdag 5 februari kunt u bij de 2 Kanskleding in de Baptisten kerk in Nieuw-Buinen, hamsteren, want daar geldt dan “twee halen is één betalen”.

Alle kledingstukken voor de helft van de prijs. Als dat geen goed nieuws is?

Alle winterkleding gaat in de uitverkoop zodat we in maart weer de eerste voorjaarsmode aan kunnen bieden.

De deuren gaan open om 9 uur. Wees er op tijd bij want op is op .

Geen succes? dan is er altijd een gratis kopje koffie voor u. Graag tot ziens.