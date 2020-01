DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek.

Kluse

De politie zoekt getuigen van een ernstig ongeval die vrijdagochtend plaats vond. Toen werd op de B70, ter hoogte van de afslag naar Renkenberge, een 61 jarige fietser aangereden. Hij werd daarbij geschept door een 28 jarige automobilist. De fietser werd met levensgevaarlijke verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De 28 jarige automobilist en zijn 46 jarige passagier bleven ongedeerd.

De politie wil met name graag in gesprek gaan met een vrachtwagenchauffeur die vlak voordat het ongeluk plaatsvond vanaf de B70 in de richting van Renkenberge reed. Hij en andere getuigen worden verzocht zich in verbinding te zetten met de politie in Papenburg.

Haren

Tussen vrijdagavond zes uur en maandagochtend tien uur zijn vanaf een bedrijfsterrein aan de Boschstraße in Haren tien zonnepanelen gestolen. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Haren.