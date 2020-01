Musical Haal Het Doek Maar Op – van Appelscha tot Zierikzee in Winschoten

WINSCHOTEN – Je omkleden in een bezemkast en met z’n allen de bus in voor een optreden in een buurthuis. Dat is de realiteit van artiesten die in het schnabbelcircuit optreden. Mariska van Kolck, Tony Neef, Julia Berendse, Willemijn van Holt, Dook van Dijck en Jordy van Loon spelen artiesten die dit leven leiden in ‘Haal het doek maar op’. Een musical die oude tijden laat herleven maar vooral het leven achter de schermen laat zien. Haal Het Doek Maar Op zal op 14 februari 2020 om 20:15 te zien zijn in Theater de Klinker in Winschoten.

Het verhaal Haal Het Doek Maar Op is een heerlijke musical over Nederlandse artiesten op Schnabbeltour. Hitzangers Lonneke (Mariska van Kolck) en Rolf (Tony Neef) ontmoeten elkaar op de begrafenis van een dierbare collega, waarna ze samen herinneringen ophalen. Herinneringen aan dromen die bedrog zijn, stiekeme verhoudingen, ruzies in de kleedkamers en eindeloze busritten. Soms lijken al die mooie, gekke en stoute verhalen heel duidelijk over iemand te gaan, maar dan toch ook weer niet. Een meeslepende voorstelling vol bekende Nederlandstalige hits als Ritme van de regen, Telkens weer, Sammy, Sophietje, Land van Maas en Waal en nog veel meer!

Haal Het Doek Maar Op – van Appelscha tot Zierikzee zal op 14 februari 2020 om 20:15 te zien zijn in Theater de Klinker in Winschoten.

Ingezonden