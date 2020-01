Ondernemer Pieter Bouwman gaat in gesprek over kerk Rehoboth

BELLINGWOLDE – Voor het kerkje Rehoboth heeft zich een belangstellende gemeld.

Vorig jaar weigerde de gemeente Westerwolde een sloopvergunning af te geven voor de kerk Rehoboth aan de Hoofdweg in Bellingwolde. Het kerkbestuur wil van het gebouw af. Het doet sinds 1996 niet meer dienst als kerk en met de aankoop van de voormalige aula (De Karspel) naast de Magnuskerk zijn alle andere activiteiten daar naar toe verplaatst. Bovendien gaat het onderhoud van het gebouw behoorlijk in de papieren lopen. Daarom koos het kerkbestuur voor sloop en werd in mei vorig jaar de sloopvergunning aangevraagd. Het besluit ging niet zonder emoties omdat veel gemeenteleden een band met het gebouw hebben.

Volgens wethouder Huizing is het achterstallig onderhoud van het kerkje geen reden tot sloop. “Het gebouw staat niet op instorten en vormt geen gevaar voor de omgeving. Bovendien valt het kerkje onder beschermd dorpsgebied”, aldus Huizing. Wel begrijpt hij dat het kerkbestuur, nu het gebouw voor hen overbodig is geworden, graag van het kerkje af wil.

Het gebouw staat te koop. In het bestemmingsplan staat dat het pand gebruikt kan worden voor een maatschappelijke bestemming. Naast het gebruik voor religieuze doeleinden kun je ook denken aan onderwijs, sociaal culturele- en sociaal medische dienstverlening, muziek, recreatie, sport en andere maatschappelijke functies.

Volgens het Dagblad van het Noorden heeft zich een gegadigde gemeld. Ondernemer Pieter Bouwman wil van de naastgelegen pastorie, wat op dit moment verhuurd wordt, en het kerkje een woongemeenschap maken voor alleenstaande (gescheiden) 55 plussers. Bouwman is eigenaar van de Molenheerdt aan de Oostwoldjerweg in Siddeburen. Op de deel en in een aantal bijgebouwen zijn appartementen gevestigd die verhuurt worden aan alleenstaande 55 plussers. Ook de voormalige basisschool in Bareveld dient tegenwoordig voor dit doel.

Of het ook in Bellingwolde zover komt is afwachten. Het kerkbestuur moet nog met de heer Bouwman om tafel.

