Partij voor het Noorden wil verkoop lachgas nog verder aan banden leggen

OLDAMBT – Maandag stond de vaststelling van de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2020 op de agenda van de raadsvergadering. In de vernieuwde APV wordt nu bijvoorbeeld uitvoering gegeven aan het eerder en breed gesteunde voorstel van de PvhN om het vrij oplaten van (wens)ballonnen tegen te gaan. Ook is nu het verbod opgenomen om op openbare plaatsen lachgas, vaak via ballonnen, te gebruiken wanneer er overlast voor mens en milieu wordt veroorzaakt.

‘De overeenkomst van ballonnen is toeval,’, lacht raadslid Mark Kalse van de Partij voor het Noorden fractie ‘maar de schadelijke gevolgen in beiden beslist niet. Het is spijtig dat de recente brand in een duitse dierentuin die noodzaak tot een dergelijk verbod bevestigde.’ De gezondheid van mens en dier en de zorg voor ons milieu hebben wij als partij hoog in het vaandel staan. De schadelijke effecten hierop door ballonnen zijn breed bekend en erkend. Nieuw is echter de wijze waarop deze nu een nieuwe schadelijke rol gaan spelen; door ze na het gebruik met lachgas argeloos op straat achter gelaten. Al dan niet vergezeld van een hoeveelheid lege, metalen gaspatronen.

Vanaf maandag wordt dus, na aandringen van de PvhN en gesteund door alle andere fracties, het openbaar en hinderlijk gebruik van lachgas aangepakt en is die overlast verboden. Toch gaat dit volgens de PvhN-fractie nog niet ver genoeg; lachgas is een nieuwe partydrug die inmiddels de nodige slachtoffers heeft geëist, ook in onze directe omgeving. De effecten en gevolgen van het drugsgebruik zijn alom bekend. Daarnaast kan deze nog relatief eenvoudig en vrij verkrijgbare drug makkelijk een aanzet zijn tot meer en zwaardere drugs. Dat moet je als gemeente beslist niet willen en op alle mogelijke manieren zien te voorkomen. Echter, de nodige aanpassing in landelijke wetgeving voor een daadkrachtige aanpak laat lang op zich wachten. Te lang, volgens Kalse, wiens fractie de ontwikkelingen op de voet volgt.

Kalse; de Wet milieubeheer biedt ons mogelijkheden om de verkoop van lachgas in de detailhandel aan te pakken. De gemeente Arnhem past deze mogelijkheid inmiddels met succes toe. De verkoper van lachgas is op basis van die Wet namelijk verplicht om (mogelijke) gevaren voor mens of voor het milieu te voorkomen of te beperken.

Ingezonden